Усі знають, що сушені гриби потрібно замочувати, але скільки для цього треба часу – суперечки досі тривають. 24 Канал пропонує закрити усі запитання за посиланням на Przyslij Przepis.

Цікаво То правда чи міф: перевірка популярного способу перевірки грибів цибулею

Скільки часу потрібно замочувати гриби?

Насправді тут потрібно орієнтуватися на тип грибів. Для білих та маслюків може знадобитися від 3 до 6 годин. Найкраще – просто замочити їх на ніч.

Правильне замочування – гарантія вдалого результату / Фото Pixabay

Підберезники та маховики трішки менш вимогливі – достатньо від 3 до 5 годин. Ще менше треба лисичкам – 1 – 2 години. А найменше турбот буде з печерицями – їх треба замочити у теплій воді лише на 30 – 60 хвилин.

А якщо хочете швидко приготувати сушені гриби – скористайтеся рецептом з ютуб-каналу "Паляниця".

Корисні підказки