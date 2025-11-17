Щоб приготувати смачну картоплю, слід знати кілька секретів. У результаті ви отримаєте смажену картоплю, яка м’яка всередині та хрустка зовні, інформує 24 Канал з посиланням на Smaki.

Цікаво Коктейлі на будь-який смак: чим здивувати друзів на День студента

Як приготувати смажену картоплю?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Хрустка смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:

– приблизно 800 грамів картоплі;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– прованські трави до смаку.

Приготування:

Очистіть та промийте картоплю. Наріжте її тонкими скибочками. Покладіть в каструлю з водою та замочіть щонайменше на годину. Розігрійте олію та вершкове масло на сковороді. Додайте скибочки картоплі та смажте на середньому вогні до золотисто-коричневого кольору з одного боку. Переверніть скибочки. Ближче до кінця смаження посипте картоплю сіллю, перцем та зеленню.

Як правильно смажити картоплю?

Щоб картопля вийшла хрусткою зовні та м’якою всередині, можна використати простий трюк, пише портал Przepisy. Після очищення та нарізання її варто покласти в каструлю, промити, а потім залити холодною, крижаною водою.

Ця вода змиває зайвий крохмаль із поверхні картоплі, який легко пригорає під час смаження. Ось і все – ви точно отримаєте неймовірний результат.

Що подати до картоплі?