Ні грама желатину: як зварити дзеркально чистий холодець

Холодець – це страва, без якої не обходиться жодне застілля, і, як каже Уляна, особливо її цінують чоловіки. Починати потрібно з правильного набору м’яса, інформує 24 Канал з посиланням на блог кулінарки.

Блогерка зазвичай поєднує свинину та м'ясо домашнього півня чи індички. Вона обирає рульку, ратицю та гомілку – це легша та делікатніша версія холодцю, ніж з голів чи вух свині. Телятину кулінарка не використовує, адже вона надає бульйону янтарного кольору та специфічного присмаку.

Підготовка м’яса – ключ до прозорого бульйону

Спочатку все м’ясо варто замочити на кілька годин, а потім ретельно вишкребти рульку та ратицю ножем. Після цього м’ясо заливають водою, доводять до кипіння і відразу знімають з вогню. Воду треба вилити без жалю, адже це лише перший "брудний" окріп.

Далі м’ясо необхідно ще раз промити. Потім каструлю знову наповнюють водою, додають цибулю та моркву і ставлять на тихий вогонь.

Уляна наголошує: холодець не повинен кипіти. Від цього моменту – приблизно на п’ять годин – треба бути з ним "нерозлучними". Усі пінки, які з’являються на поверхні, потрібно знімати. На другій годині можна посолити страву, додати жменю часнику та кілька горошин духмяного перцю.

Дивіться, як приготувати смачний холодець: відео

Коли можна зрозуміти, що холодець вдався?

На третій годині варіння бульйон починає густішати – на ложці вже помітні липкі кірочки, а піни стає значно менше. Далі є два варіанти:

Вимкнути холодець і винести каструлю на холод, щоб жир схопився зверху. Після цього його легко зібрати, а страву треба просто знову розігріти та розкласти у форми. Або ж можна зробити все одразу: вийняти м’ясо, дати йому вистигнути, процідити бульйон через марлю та зняти зайвий жир. М’ясо відбирають на порції. Жирні шматочки рульки Уляна теж залишає – адже є ті, хто їх любить.

Як перевірити сіль і густоту?

Блогерка радить простий спосіб: набрати кілька ложок бульйону, поставити у холодильник і дати застигнути. Так можна одночасно зрозуміти, чи достатньо солі, і чи холодець триматиме форму.

Ще кілька важливих нюансів:

М’ясо в каструлі має лежати вільно та бути повністю покритим водою.

Кришку закривати не можна – холодець варять відкритим.

Часник Уляна додає наприкінці: вичавлює кілька зубчиків у марлю, занурює її в кожну тарілку та легенько відтискає сік – так аромат виходить тонким і гармонійним.

Чому потрібно вимочувати м'ясо на холодець?

Багато господинь вимочують м'ясо для холодцю. Для цього його промивають та заливають холодною водою щонайменше на 2 – 3 години, радить djurenko.

Найкраще – залишити миску в прохолодному місці на всю ніч. Вимочування робить м’ясо ніжнішим і прибирає зайві соки, що можуть впливати на смак холодцю.